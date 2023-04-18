Аленичев: думаю, что ещё принесу пользу российскому футболу

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своей тренерской деятельности.

«Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. После его ухода красно-белые под руководством Массимо Карреры впервые за 16 лет выиграли чемпионство в Российской премьер-лиге.

Ранее Анзор Кавазашвили назвал Аленичева лучшим кандидатом на должность главного тренера «Спартака».