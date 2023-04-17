ФИФА отдала право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года Аргентине

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Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) утвердило Аргентину местом проведения молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В конце марта ФИФА лишила Индонезию права проведения турнира из-за того, что губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допускать сборную Израиля к соревнованиям. У двух стран нет официальных дипломатических отношений и точек соприкосновения по палестинскому вопросу. 

Сборная Аргентины станет участником соревнований вместо команды Индонезии. Молодёжный мундиаль состоится с 20 мая по 11 июня.

Ранее ФИФА обновила рейтинг мужских футбольных национальных сборных.

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