ФИФА отдала право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года Аргентине
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В конце марта ФИФА лишила Индонезию права проведения турнира из-за того, что губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допускать сборную Израиля к соревнованиям. У двух стран нет официальных дипломатических отношений и точек соприкосновения по палестинскому вопросу.
Сборная Аргентины станет участником соревнований вместо команды Индонезии. Молодёжный мундиаль состоится с 20 мая по 11 июня.
Ранее ФИФА обновила рейтинг мужских футбольных национальных сборных.