ФИФА отдала право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года Аргентине

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) утвердило Аргентину местом проведения молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В конце марта ФИФА лишила Индонезию права проведения турнира из-за того, что губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допускать сборную Израиля к соревнованиям. У двух стран нет официальных дипломатических отношений и точек соприкосновения по палестинскому вопросу.

Сборная Аргентины станет участником соревнований вместо команды Индонезии. Молодёжный мундиаль состоится с 20 мая по 11 июня.

Ранее ФИФА обновила рейтинг мужских футбольных национальных сборных.