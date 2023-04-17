Фёдоров: тема про НХЛ закрыта, я никуда не собираюсь
- РИА Новости
«Тема про НХЛ закрыта, я никуда не собираюсь. С ЦСКА как минимум у меня есть контракт», — цитирует Фёдорова Sport24.
Контракт специалиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24.
17 апреля Аарон Портцлайн, журналист издания The Athletic, включил Фёдорова в список возможных кандидатов на вакантный пост главного тренера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год.
Ранее Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом матче финала Кубка Гагарина.