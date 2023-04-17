Фёдоров: тема про НХЛ закрыта, я никуда не собираюсь

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Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что не рассматривает вариант с переходом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Фёдоров: тема про НХЛ закрыта, я никуда не собираюсь
  • РИА Новости

«Тема про НХЛ закрыта, я никуда не собираюсь. С ЦСКА как минимум у меня есть контракт», — цитирует Фёдорова Sport24.

Контракт специалиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/24. 

17 апреля Аарон Портцлайн, журналист издания The Athletic, включил Фёдорова в список возможных кандидатов на вакантный пост главного тренера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год.

Ранее Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом матче финала Кубка Гагарина.

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