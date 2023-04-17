«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на первый матч финальной серии Кубка Гагарина
- РИА Новости
Первый матч финальной серии между московской командой и казанцами состоится в понедельник, 17 апреля в ЛДС «Татнефть Арена». Начало — в 19:30 мск.
У «Ак Барса» на льду появятся Воронков, Сафонов, Радулов, Юдин, Войнов, Кагарлицкий, Шипачёв, Петров, Адамчук, Лямкин, Галиев, Семёнов, Панюков, Лучевников, Журавлёв, Лукоянов, Галимов, Дыняк, Терехов, Евсеев, Билялов, Мифтахов.
В составе ЦСКА выйдут Рейдеборн, Шарыченков, Мамин, Соркин, Григоренко, Классон, Нестеров, Окулов, Каменев, Плотников, Дыбленко, Диц, Слепышев, Гуськов, Карнаухов, Провольнев, Сергеев, Полтапов, Мингачёв, Абрамов, Панкратов, Макаров.
Ранее Чалов пожелал удачи ЦСКА в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса».