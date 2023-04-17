Клуб «Бей Беги» отстранил тренера, которого подозревают в смертельном ДТП
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«Руководство клуба приняло решение отстранить Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», — говорится в заявлении команды.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», ДТП произошло ночью 9 апреля под Александровом во Владимирской области. Низрюхин сбил на своей машине 20-летнего пешехода Никиту Крюкова, а после скрылся с места происшествия.
Основателями медийного клуба являются футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.
Ранее в «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Джикии, Промеса и Мозеса.