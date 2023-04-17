Клуб «Бей Беги» отстранил тренера, которого подозревают в смертельном ДТП

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Клуб Медийной лиги «Бей Беги» выступил с заявлением после информации, что главный тренер команды Александр Низрюхин подозревается в смертельном ДТП.
Клуб «Бей Беги» отстранил тренера, которого подозревают в смертельном ДТП
  • Gettyimages.ru

«Руководство клуба приняло решение отстранить Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», — говорится в заявлении команды.

Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», ДТП произошло ночью 9 апреля под Александровом во Владимирской области. Низрюхин сбил на своей машине 20-летнего пешехода Никиту Крюкова, а после скрылся с места происшествия.

Основателями медийного клуба являются футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

Ранее в «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Джикии, Промеса и Мозеса.

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