Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, который с пятого места поднялся на четвёртое.

Андрей Рублёв сохранил шестую позицию. Карен Хачанов теперь 11-й. Александр Шевченко отыграл девять строчек и расположился на 98-м месте.

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович. Второй — испанец Карлос Алькарас. Тройку лучших замкнул норвежец Каспер Рууд, вытеснив грека Стефаноса Циципаса на пятую позицию.

Ранее Андрей Рублёв впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс».