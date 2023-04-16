Песьяков: для «Ростова» игра на ноль с «Зенитом» стала праздником

Короткая ссылка
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что доволен ничейным результатом в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Песьяков: для «Ростова» игра на ноль с «Зенитом» стала праздником
  • РИА Новости

«Первый тайм достаточно ровный по игре, во втором отдали инициативу, моменты проиграли. В целом игра ничейная. А если касаться именно нас с Кержаковым, то для него, наверное, это уже обыденность, игра на ноль. А у нас как праздник. Все довольны», — цитирует Песьякова «Матч ТВ».

По словам вратаря, «Ростов» в основном «уверенно контролировал» ход матча.

«Вообще мы старались выполнять план на игру. Процентов на 80 реализовали. В концовке также могли вырвать победу, а «Зенит» мог забить в середине тайма. Равная игра, наверное», — заключил Песьяков.

Игра в Ростове завершилась со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча между «Ростовом» и «Зенитом» Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в ворота команды Сергея Семака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить