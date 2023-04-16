Песьяков: для «Ростова» игра на ноль с «Зенитом» стала праздником

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что доволен ничейным результатом в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Первый тайм достаточно ровный по игре, во втором отдали инициативу, моменты проиграли. В целом игра ничейная. А если касаться именно нас с Кержаковым, то для него, наверное, это уже обыденность, игра на ноль. А у нас как праздник. Все довольны», — цитирует Песьякова «Матч ТВ».

По словам вратаря, «Ростов» в основном «уверенно контролировал» ход матча.

«Вообще мы старались выполнять план на игру. Процентов на 80 реализовали. В концовке также могли вырвать победу, а «Зенит» мог забить в середине тайма. Равная игра, наверное», — заключил Песьяков.

Игра в Ростове завершилась со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча между «Ростовом» и «Зенитом» Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в ворота команды Сергея Семака.