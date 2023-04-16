Непомнящий оценил игру Дзюбы в «Локомотиве»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«То, что Артём Дзюба — один из лидеров сегодняшнего «Локомотива», — однозначно. Не думаю, что он озабочен получением капитанской повязки, но всё может быть. По крайней мере, он полностью подходит на роль капитана. Он ведь и без повязки главный в раздевалке и на поле. За небольшой промежуток забил уже шесть мячей, сегодня сделал три голевые передачи, очень хорошо двигался на синтетическом газоне, будто молодой. Не могу сказать, что я восхищён его игрой, но могу отметить, что на данный момент он лучший центральный нападающий в российском чемпионате», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Дзюба высказался о победе столичного клуба над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.