«Оренбург» уступил дома в РПЛ впервые с июля 2022 года

«Локомотив» нанёс поражение «Оренбургу» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Артём Дзюба.

У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).

Таким образом, «Оренбург» впервые проиграл на своём поле в матче чемпионата России с июля 2022 года. В десяти домашних встречах клуб одержал восемь побед и дважды сыграл вничью.

Ранее главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, что его удивляет в российских футболистах.