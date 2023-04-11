Чешский тренер «Оренбурга» Личка: российские футболисты боятся брать игру на себя

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, что его удивляет в российских футболистах.

«Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что игроки боятся брать на себя игру, креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Это меня очень удивило», — цитирует Личку Sport24.

Он также отметил, что  одна из его первых задач в «Оренбурге» — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили.

45-летний чех возглавил оренбургскую команду 28 августа 2020 года.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Лички набрали 33 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Личка пожаловался на качество российского пива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить