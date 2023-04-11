Чешский тренер «Оренбурга» Личка: российские футболисты боятся брать игру на себя

Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, что его удивляет в российских футболистах.

«Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что игроки боятся брать на себя игру, креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Это меня очень удивило», — цитирует Личку Sport24.

Он также отметил, что одна из его первых задач в «Оренбурге» — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили.

45-летний чех возглавил оренбургскую команду 28 августа 2020 года.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Лички набрали 33 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Личка пожаловался на качество российского пива.