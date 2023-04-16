Гурьев подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»

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Пресс-служба хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» сообщила о подписании контракта новичка с Артёмом Гурьевым.
Гурьев подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»
  • AP
  • © Tony Avelar

«Артём — решительный и конкурентоспособный защитник. Он постоянно совершенствовался в OHL и использует свои габариты в своих интересах», — цитирует генерального менеджера «Сан-Хосе» Майка Грира пресс-служба клуба. 

В сезоне-2022/23 россиянин играл за «Флинт Файербёрдс» в Хоккейной лиге Онтарио. В 98 матчах за карьеру в OHL хоккеист заработал 30 очков, забросив восемь шайб и отдав 22 голевые передачи. В 2021 году Гурьев был выбран «Шаркс» на драфте под 135-м номером.  

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23.

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