Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ

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«Манчестер Сити» на своём стадионе обыграл «Лестер Сити» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ
  • AP
  • © Dave Thompson

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:1.

В составе «горожан» мяч забил Джон Стоунз на 5-й минуте, также дубль оформил Эрлинг Холанд (13-я, 25-я). У «Лестера» отличился Келечи Ихеаначо на 75-й минуте.

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в таблице чемпионата Англии с 70 очками. «Лестер» занимает 19-е место с 25 очками.

Ранее Холанд повторил рекорд Мохаммеда Салаха по количеству забитых мячей за сезон АПЛ с 20 командами.

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