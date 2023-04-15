Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ

«Манчестер Сити» на своём стадионе обыграл «Лестер Сити» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:1.

В составе «горожан» мяч забил Джон Стоунз на 5-й минуте, также дубль оформил Эрлинг Холанд (13-я, 25-я). У «Лестера» отличился Келечи Ихеаначо на 75-й минуте.

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в таблице чемпионата Англии с 70 очками. «Лестер» занимает 19-е место с 25 очками.

Ранее Холанд повторил рекорд Мохаммеда Салаха по количеству забитых мячей за сезон АПЛ с 20 командами.