Холанд повторил рекорд Салаха по количеству забитых мячей за сезон АПЛ с 20 командами

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд Мохаммеда Салаха по количеству забитых мячей за сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) с 20 командами.

Норвежец оформил дубль в первом тайме матча 31-го тура АПЛ с «Лестером».

На счету 22‑летнего футболиста 32 мяча в сезоне-2022/23, столько же Салах забил в сезоне‑2017/18. 

Абсолютный рекорд чемпионата Англии принадлежит экс-игроку «Ньюкасла» Энди Коулу и экс-футболисту «Блэкберна» Алану Ширеру, которые в сезоне‑1993/94 и сезоне‑1994/95 забили по 34 гола.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новое достижение.

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