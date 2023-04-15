Холанд повторил рекорд Салаха по количеству забитых мячей за сезон АПЛ с 20 командами
Норвежец оформил дубль в первом тайме матча 31-го тура АПЛ с «Лестером».
На счету 22‑летнего футболиста 32 мяча в сезоне-2022/23, столько же Салах забил в сезоне‑2017/18.
Абсолютный рекорд чемпионата Англии принадлежит экс-игроку «Ньюкасла» Энди Коулу и экс-футболисту «Блэкберна» Алану Ширеру, которые в сезоне‑1993/94 и сезоне‑1994/95 забили по 34 гола.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новое достижение.