Президент «Оренбурга»: проблем с организацией матча с «Локомотивом» из-за снегопада не будет

Короткая ссылка
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о погодных условиях в Оренбурге перед матчем с «Локомотивом».
Президент «Оренбурга»: проблем с организацией матча с «Локомотивом» из-за снегопада не будет
  • РИА Новости

«У нас на стадионе всё нормально. И трибуны почистили, и подогрев на поле включили. Наши ребята утром провели тренировку без каких‑либо проблем. Думаю, проблем не будет», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

«Оренбург» в рамках 23-го тура чемпионата России сыграет с «Локомотивом» 16 апреля на стадионе «Газовик». Начало игры в 14:00 мск.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Лички набрали 33 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 45 очками располагается на второй строчке.

Ранее Личка пожаловался на качество российского пива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить