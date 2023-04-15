Президент «Оренбурга»: проблем с организацией матча с «Локомотивом» из-за снегопада не будет

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о погодных условиях в Оренбурге перед матчем с «Локомотивом».

«У нас на стадионе всё нормально. И трибуны почистили, и подогрев на поле включили. Наши ребята утром провели тренировку без каких‑либо проблем. Думаю, проблем не будет», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

«Оренбург» в рамках 23-го тура чемпионата России сыграет с «Локомотивом» 16 апреля на стадионе «Газовик». Начало игры в 14:00 мск.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Лички набрали 33 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 45 очками располагается на второй строчке.

Ранее Личка пожаловался на качество российского пива.