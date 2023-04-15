Соперник «Спартака» в Кубке России «Акрон» сыграл вничью с «Уфой»

Тольяттинский «Акрон» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче 27-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.

Игра на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии завершилась со счётом 0:0.

Главный арбитр матча Анатолий Жабченко из Краснодара с разницей в несколько минут в начале второго тайма удалил сначала хавбека «Акрона» Константина Савичева (55-я), а затем полузащитника «Уфы» Данилу Емельянова (59-я).

Команда из Тольятти с 35 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Уфа» (25) располагается на 15-й строчке.

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа Кубка России «Пути регионов» московский «Спартак». Тольяттинцы в текущем розыгрыше турнира ранее обыграли столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко уверен в победе «Спартака» в матче с «Торпедо».