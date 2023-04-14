Павлюченко уверен, что «Спартак» обыграет «Торпедо» в матче РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает «Спартак» безоговорочным фаворитом столичного дерби в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».
Павлюченко уверен, что «Спартак» обыграет «Торпедо» в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, что красно-белые победят «Торпедо», однозначно. Чёрно-белые будут биться, но этого мало. Сегодняшний уровень «Спартака» и автозаводцев сравнивать нельзя», — цитирует Романа Павлюченко Metaratings.

При этом, по его мнению, красно-белым «тяжело будет в любом случае», поскольку футболисты «Торпедо» выиграли последний матч, почувствовали вкус, уверенность и энергию.

«Но в футболе всё может произойти. У красно-белых весёлая команда, они могут обыграть лидера и проиграть аутсайдеру. Всё будет зависеть от настроя «Спартака», — заключил экс-форвард десятикратных чемпионов России.

Команда Гильермо Абаскаля по итогам 22 туров с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. Чёрно-белые (13) располагаются на последней строчке.

Матч «Торпедо» — «Спартак» пройдёт в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Андрей Тихонов оценил игру Александра Селихова в матче «Спартака» с «Динамо».

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