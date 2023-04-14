Масалитин: «Ростов» даст бой «Зениту» в матче РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин считает, что петербургскому «Зениту» не стоит ждать лёгкой прогулки в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«На бумаге «Зенит» фаворит. Но «Ростов» проявлял волевые качества. Даже в последнем матче он сумел вернуться в игру, уступая по ходу матча. Понятно, что если питерцы победят, то они уже практически чемпионы», — цитирует Масалитина Eurofootball.

При этом он назвал коллектив Валерия Карпина «феноменальной командой», в которой играют практически одни россияне. «Но они составляют конкуренцию в РПЛ», — добавил Масалитин.

Жёлто-синие с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые (54) лидируют в чемпионате.

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, можно ли поздравить «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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