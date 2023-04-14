Зверев обвинил Медведева в нечестной игре после поражения на «Мастерсе» в Монте-Карло

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Немецкий теннисист Александр Зверев обвинил Даниила Медведева после очного матча в рамках третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
Зверев обвинил Медведева в нечестной игре после поражения на «Мастерсе» в Монте-Карло
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«Он один из самых несправедливых игроков в мире. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начинаю играть лучше, и каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — сказал Зверев в интервью Sky Sports.

Матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

Следующим соперником Медведева станет датчанин Хольгер Руне.

Ранее сообщалось, что Медведев извинился перед Зверевым за поведение на матче в Монте-Карло.

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