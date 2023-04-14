Зверев обвинил Медведева в нечестной игре после поражения на «Мастерсе» в Монте-Карло
- Gettyimages.ru
«Он один из самых несправедливых игроков в мире. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начинаю играть лучше, и каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — сказал Зверев в интервью Sky Sports.
Матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.
Следующим соперником Медведева станет датчанин Хольгер Руне.
Ранее сообщалось, что Медведев извинился перед Зверевым за поведение на матче в Монте-Карло.