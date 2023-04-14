Надаль снялся с турнира в Барселоне

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет принять участие в турнире ATP в Барселоне (Испания).
Надаль снялся с турнира в Барселоне
  • Gettyimages.ru

«Турнир в Барселоне является особенным для меня, а играть дома — это всегда неповторимое ощущение. Но я ещё не готов и поэтому продолжаю процесс подготовки к возвращению на соревнования», — написал теннисист в соцсетях.

Напомним, что Надаль пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени.

Соревнования в Барселоне пройдут с 15 по 23 апреля.

Ранее Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не приняли участия в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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