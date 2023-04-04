Надаль и Алькарас снялись с «Мастерса» в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль и вторая ракетка мира Карлос Алькарас не примут участия в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Надаль и Алькарас снялись с «Мастерса» в Монте-Карло
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

Надаль пропустит соревнования из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени, а Алькарас не сможет принять участие из-за посттравматического артрита левой руки.

Надаль является самым титулованным игроком в истории  «Мастерс» в Монте-Карло — 11 побед в 12 финалах. Алькарас является победителем Открытого чемпионата США 2022 года.

Турнир пройдёт с 9 по 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Надаль покинет десятку лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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