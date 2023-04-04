Надаль и Алькарас снялись с «Мастерса» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль и вторая ракетка мира Карлос Алькарас не примут участия в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

AP

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