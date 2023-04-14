РУСАДА проверило Соболева, Писарского и ещё шесть игроков РПЛ на допинг в марте

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг восемь игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте.
РУСАДА проверило Соболева, Писарского и ещё шесть игроков РПЛ на допинг в марте
  • РИА Новости

По информации ТАСС, в агентстве проверили Даниила Фомина, Александра Кутицкого, Владимира Писарского, Александра Зуева, Дмитрия Баринова, Вячеслава Караваева, Сергея Песьякова и Александра Соболева.

Напомним, что с начала года это первая проверка футболистов РПЛ. В 2022 году РУСАДА протестировало 88 игроков чемпионата.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в марте впервые в 2023 году проверило на допинг Александра Большунова и Сергея Устюгова.

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