«Фиорентина» разгромила «Лех» в матче Лиги конференций
Игра в Познани завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Винченцо Итальяно.
В составе коллектива из Флоренции мячи забили Артур Кабрал (четвёртая минута), Николас Гонсалес (41-я), Джакомо Бонавентура (58-я), Нанитамо Иконе (64-я). В польской команде отличился Нанитамо Иконе (20-я).
Ответная встреча пройдёт 20 апреля в Италии.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Гент» — «Вест Хэм» — 1:1;
«Андерлехт» — «Алкмаар» — 2:0;
«Базель» — «Ницца» — 2:2.
Ранее сообщалось, что «Рома» уступила «Фейеноорду» в матче 1/4 финала Лиги Европы.