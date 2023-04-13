«Фиорентина» разгромила «Лех» в матче Лиги конференций 

Итальянская «Фиорентина» в гостях нанесла разгромное поражение польскому «Леху» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Игра в Познани завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Винченцо Итальяно.

В составе коллектива из Флоренции мячи забили Артур Кабрал (четвёртая минута), Николас Гонсалес (41-я), Джакомо Бонавентура (58-я), Нанитамо Иконе (64-я). В польской команде отличился Нанитамо Иконе (20-я).

Ответная встреча пройдёт 20 апреля в Италии.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Гент» — «Вест Хэм» — 1:1;

«Андерлехт» — «Алкмаар» — 2:0;

«Базель» — «Ницца» — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Рома» уступила «Фейеноорду» в матче 1/4 финала Лиги Европы.