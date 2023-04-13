Джокович не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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Первая ракета мира проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче третьего круга в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 51 минуту.
Следующим соперником итальянца (16-й номер посева) станет его соотечественник Янник Синнер (седьмой).
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет €5,8 млн.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.