Джокович не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Серб Новак Джокович не смог оформить выход в 1/4 финала представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Первая ракета мира проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче третьего круга в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 51 минуту.

Следующим соперником итальянца (16-й номер посева) станет его соотечественник Янник Синнер (седьмой).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет €5,8 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.