Бутков объяснил снятие запрета Международным союзом триатлона с российских спортсменов

Главный тренер сборной России по триатлону Дмитрий Бутков прокомментировал снятие запрета на участие в соревнованиях с российских спортсменов Международным союзом триатлона.

«Как я понимаю, мы выполнили все требования согласно международным правилам. У нас были проблемы с нарушением правил WADA. Сейчас все нарушения устранены. Те, кто был в этом виноват, понесли заслуженное наказание, антидопинговая работа продолжается на высоком уровне. Шаг к возвращению сделан. Будем готовиться к соревнованиям, но с пониманием того, что ещё не факт, что нас до них допустят. Если сняли запрет, то это не значит, что нас допустили», — заявил Бутков RT.

Ранее Международный союз триатлона снял с российских спортсменов запрет на участие в турнирах.