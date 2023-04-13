World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян до турниров

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В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщили, что организация приступила к формированию рабочей группы по допуску российских спортсменов.
World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян до турниров
  • РИА Новости

«World Athletics находится в процессе формирования рабочей группы. Как только определится её состав, мы объявим об этом дополнительно», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде.

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