Навка заявила, что утверждает даты проведения ледового шоу в Луганске

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что утверждает даты проведения своего ледового шоу в Луганске.
Навка заявила, что утверждает даты проведения ледового шоу в Луганске
  • РИА Новости

«Планируется шоу в Луганске, даты пока с местным Министерством культуры утверждаем удобные. Это же не просто приехать, нужно лёд ещё заливать», — цитирует фигуристку РИА Новости.

В конце 2022 года компания Навки выиграла грант в размере 14 млн рублей для проведения в Луганске шоу «Руслан и Людмила».

Ранее Навка заявила, что отказ Украины от участия в международных соревнованиях из‑за допуска россиян не повлияет на мировой спорт и олимпийское движение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить