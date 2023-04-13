Навка заявила, что утверждает даты проведения ледового шоу в Луганске

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что утверждает даты проведения своего ледового шоу в Луганске.

«Планируется шоу в Луганске, даты пока с местным Министерством культуры утверждаем удобные. Это же не просто приехать, нужно лёд ещё заливать», — цитирует фигуристку РИА Новости.

В конце 2022 года компания Навки выиграла грант в размере 14 млн рублей для проведения в Луганске шоу «Руслан и Людмила».

Ранее Навка заявила, что отказ Украины от участия в международных соревнованиях из‑за допуска россиян не повлияет на мировой спорт и олимпийское движение.