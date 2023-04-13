Чесноков: в матче Рублёв — Хачанов нет фаворита

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о матче между Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым.
Чесноков: в матче Рублёв — Хачанов нет фаворита
  • © AP Photo/Bernat Armangue

«Рублёв и Хачанов тоже здорово начали сезон на грунте. Оба стартовали с уверенных побед над хорошими испанскими грунтовиками. Впереди их ждёт очный матч. Думаю, что один-два розыгрыша решат исход всего матча. Фаворита тут точно нет: шансы 50 на 50», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Хачанов победил белоруса Илью Ивашко со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

Рублёв обыграл испанца Хауме Мунара — 4:6, 6:2, 6:2.

Матч с участием российских теннисистов состоится 13 апреля.

Ранее Тарпищев назвал закономерными победы Медведева и Хачанова на турнире в Монте-Карло.

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