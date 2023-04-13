Лэмпард: «Челси» в ответном матче с «Реалом» в Лондоне может сотворить чудо

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард призвал своих подопечных поверить в себя после поражения от мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Да, мы сегодня проиграли. Но это сегодняшняя действительность. После матча я сказал своим футболистам, что в ответной игре на «Стэмфорд Бридж» могут произойти чудесные вещи. «Реал» — очень хорошая команда. Но мы должны верить в свои шансы», — заявил после матча экс-капитан лондонской команды.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:0 (1:0) в пользу подопечных Карло Анчелотти. Мячи забили Карим Бензема (22-я минута), Марко Асенсио (74-я).

«Челси» после удаления в начале второго тайма Бена Чилуэлла (59-я минута) доигрывал матч в меньшинстве.

Ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что Бензема забил 90-й гол в Лиге чемпионов.