Лэмпард: «Челси» в ответном матче с «Реалом» в Лондоне может сотворить чудо

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард призвал своих подопечных поверить в себя после поражения от мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Да, мы сегодня проиграли. Но это сегодняшняя действительность. После матча я сказал своим футболистам, что в ответной игре на «Стэмфорд Бридж» могут произойти чудесные вещи. «Реал» — очень хорошая команда. Но мы должны верить в свои шансы», — заявил после матча экс-капитан лондонской команды.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:0 (1:0) в пользу подопечных Карло Анчелотти. Мячи забили Карим Бензема (22-я минута), Марко Асенсио (74-я).

«Челси» после удаления в начале второго тайма Бена Чилуэлла (59-я минута) доигрывал матч в меньшинстве.

Ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что Бензема забил 90-й гол в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить