Ротенберг не собирается уходить с поста тренера СКА после поражения от ЦСКА
- РИА Новости
«Мы продолжаем работать все вместе. Я хочу (поблагодарить. — RT) Алексея Миллера лично, который доверяет нам, с которым мы обсуждали, как нам усилить нашу команду. И мы её усилили, об этом говорят наши результаты», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
По его словам, в плей-офф все игры проходят в упорной борьбе с обилием силовых единоборств.
«С «Торпедо» очень жёсткая серия была, травмировались наши лидеры. Нам нужно усилить те вещи, которые мы понимаем, что нужно усилить. У нас уже есть результат — это самое важное», — заключил он.
СКА проиграл в шестом матче 1/2 финала плей-офф московскому ЦСКА (0:3) и завершил выступление в Кубке Гагарина. Питерцы уступили в серии со счётом 2-4.
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.
Ранее сообщалось, что Максим Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.