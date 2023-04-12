Ротенберг не собирается уходить с поста тренера СКА после поражения от ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о своём будущем на посту главного тренера команды из Санкт-Петербурга после вылета из Кубка Гагарина.

«Мы продолжаем работать все вместе. Я хочу (поблагодарить. — RT) Алексея Миллера лично, который доверяет нам, с которым мы обсуждали, как нам усилить нашу команду. И мы её усилили, об этом говорят наши результаты», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

По его словам, в плей-офф все игры проходят в упорной борьбе с обилием силовых единоборств.

«С «Торпедо» очень жёсткая серия была, травмировались наши лидеры. Нам нужно усилить те вещи, которые мы понимаем, что нужно усилить. У нас уже есть результат — это самое важное», — заключил он.

СКА проиграл в шестом матче 1/2 финала плей-офф московскому ЦСКА (0:3) и завершил выступление в Кубке Гагарина. Питерцы уступили в серии со счётом 2-4.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что Максим Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.