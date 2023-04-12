Фёдоров: ЦСКА обыграл СКА за счёт сохранения ритма и определённого баланса

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе в шестом матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.
Фёдоров: ЦСКА обыграл СКА за счёт сохранения ритма и определённого баланса
  • РИА Новости

«Быстрый гол немного остудил пыл нашего соперника. Мы сыграли очень грамотно на своих местах, шайба шла вперёд. Болельщиков с победой, спасибо за поддержку. Как всегда мы до 12 ночи побудем в иллюзии, а дальше работаем. Глубокого диалога с командой не было, мы шли от смены к смене, у нас было преимущество второй. Мы продолжили выпускать наших ребят согласно определённым заготовкам. По игре хотели соблюсти ритм и определённый баланс», — заявил на пресс-конференции Фёдоров.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова. 

Шайбы забросили Максим Соркин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я).

Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.

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