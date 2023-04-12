Ротенберг — о поражении СКА от ЦСКА: команды играли с огоньком

Главный тренер петербургского СКА высказался о поражении от московского ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Отличный боевой матч, обе команды играли с огоньком. Мы вышли только побеждать, неудачное начало, соперник здорово сыграл в обороне. У нас молодая команда, многие не были в финалах. Сезон получился отличный. Яшкин играл на уколах всю серию, очень много травм у нас, это на третий период повлияло, мы сделали всё, что могли. У ЦСКА чемпионское окно закрывается, у нас всё только впереди. Мы продолжаем работу», — заявил на пресс-конференции Ротенберг.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Фёдорова. ЦСКА в пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина.

Шайбы забросили Максим Соркин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я).

Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.