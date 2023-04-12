Бекбулатов оспорил санкции WADA и выступит на борцовском турнире в Алма-Ате

Чемпион Европы Ильяса Бекбулатова из Узбекистана допустили до участия в международных соревнованиях по борьбе.

Бекбулатов оспорил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и проведет схватку на турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL) в Алма-Ате против россиянина Разамбека Жамалова, сообщает пресс-служба соревнований.

Бекбулатов был дисквалифицирован WADA в августе 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) оспорил решение и получил разрешение на участие в соревнованиях от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

33-летний борец также является победителем чемпионата Азии. 24-летний Жамалов — чемпион мира и Европы в возрасте до 23-лет, а — чемпион России 2020 года.

Турнир PWL 4 пройдет 26 апреля. Его главной схваткой станет противостояние между двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым и серебряным призёром Игр Акжолом Махмудовым. В со-главном поединке вечера встретятся олимпийский чемпион Заур Угуев и представляющий Албанию чемпион мира Зелимхан Абакаров.

Ранее сообщалось, что российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений.