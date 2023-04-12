Сперцян: об интересе европейских клубов ничего не знаю
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«Будущее? Пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские команды? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».
По информации «РБ Спорт», Сперцян покинет «Краснодар» по окончании сезона. По информации источника, к нему есть предметный интерес из Германии и Италии.
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 30 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Сафонова или Лантратова летом.