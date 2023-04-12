Чен назвала запрет въезда канадским фигуристкам ответом на их высказывания

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен назвала запрет въезда канадским фигуристкам Тессе Вирту и Меган Дюамель на территорию РФ ответом на их высказывания в адрес российских спортсменов.

«Дело в том, что они позволяли себе жёсткие высказывания и в адрес наших фигуристов, и в адрес наших спортсменов. Если они такое говорят, то что им делать в нашей стране? Мы пытаемся на это отвечать, иначе та мерзость, которую они высказывали в адрес российских спортсменов (которые ничего им не сделали), останется безнаказанной. Внутри спорта все всегда были в хороших отношениях, поддерживали друг друга, несмотря на конкуренцию. А тут они решили вот так выступить. Нужен был ответ — они его получили», — заявила Чен RT.

Ранее МИД России запретил канадским фигуристкам Дюамель и Вирту въезд в страну.