Промоутеры пока не смогли договориться о проведении боя Бетербиев — Смит

Короткая ссылка
В промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы россиянина Артура Бетербиева, рассказали о ходе переговоров о поединке с британцем Каллумом Смитом.
Промоутеры пока не смогли договориться о проведении боя Бетербиев — Смит
  • РИА Новости

«WBC увеличил сроки на переговоры. Бой может пройти в Англии или на Ближнем Востоке в июле. В ближайшие несколько недель мы должны об этом договориться», — цитирует представителя Top Rank ТАСС.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 38-летний российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.

Боксёры должны были договориться об условиях боя до 11 апреля.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить