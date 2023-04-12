Промоутеры пока не смогли договориться о проведении боя Бетербиев — Смит
- РИА Новости
«WBC увеличил сроки на переговоры. Бой может пройти в Англии или на Ближнем Востоке в июле. В ближайшие несколько недель мы должны об этом договориться», — цитирует представителя Top Rank ТАСС.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 38-летний российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.
Боксёры должны были договориться об условиях боя до 11 апреля.
Ранее Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.