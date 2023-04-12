В «Фенербахче» назвали слухами участие клуба в турнире в Санкт-Петербурге
- Gettyimages.ru
«Сейчас это всё слухи. Мы не получали официального приглашения и не обсуждали никакие детали. На данный момент нам нечего подтвердить», — цитирует Баки Sport24.
По информации СМИ, турнир пройдёт в конце июня или в начале июля. В предсезонных соревнованиях примут участие четыре клуба — «Зенит», «Динамо», «Црвена Звезда» и «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что «Динамо» может присоединиться к «Зениту» и «Фенербахче» на турнире в Петербурге.