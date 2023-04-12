В «Фенербахче» назвали слухами участие клуба в турнире в Санкт-Петербурге

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки высказался о возможном участии клуба в турнире в Санкт-Петербурге.

«Сейчас это всё слухи. Мы не получали официального приглашения и не обсуждали никакие детали. На данный момент нам нечего подтвердить», — цитирует Баки Sport24.

По информации СМИ, турнир пройдёт в конце июня или в начале июля. В предсезонных соревнованиях примут участие четыре клуба — «Зенит», «Динамо», «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может присоединиться к «Зениту» и «Фенербахче» на турнире в Петербурге.