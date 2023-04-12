В «Рубине» объяснили выбор Рахимова главным тренером

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов объяснил, почему казанский клуб выбрал Рашида Рахимова главным тренером.

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рахимов. По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

12 апреля Рашид Рахимов был назначен главным тренером казанского «Рубина». По информации «Спорт-Экспресса», в его штаб войдут тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хави Салсес, помощники Олег Кузьмин и Александр Дутов.

В настоящий момент «Рубин» находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, в 26 матчах набрав 47 очков.

Ранее Рахимов высказал мнение, что казанский клуб должен играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).