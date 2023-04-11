Sport24: «Динамо» не получало предложений об участии в турнире в Петербурге

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«Динамо» на данный момент не получало приглашения для участия в футбольном турнире, который пройдёт в конце июня в Санкт-Петербурге.
Sport24: «Динамо» не получало предложений об участии в турнире в Петербурге
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, к «Динамо» по участию в предсезонных соревнованиях с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» никто не обращался.

Отмечается, что турнир покажет один из федеральных каналов России. 

«Динамо» в текущем сезоне чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 22 матчах. «Зенит» (54) лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может присоединиться к «Зениту» и «Фенербахче» на турнире в Петербурге.

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