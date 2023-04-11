«РБ Спорт»: Рахимов станет главным тренером «Рубина»

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Российский специалист Рашид Рахимов станет новым главным тренером казанского «Рубина».
«РБ Спорт»: Рахимов станет главным тренером «Рубина»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По информации «РБ Спорт», клуб объявит о назначении 12 апреля.

15 ноября 2022 года Юрий Уткульбаев на посту наставника казанского клуба сменил Леонида Слуцкого. Под его руководством команда вылетела из РПЛ в сезоне-2021/22. В настоящий момент клуб находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, в 26 матчах набрав 47 очков.

Ранее сообщалось, что Уткульбаев может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».

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