«РБ Спорт»: Рахимов станет главным тренером «Рубина»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
По информации «РБ Спорт», клуб объявит о назначении 12 апреля.
15 ноября 2022 года Юрий Уткульбаев на посту наставника казанского клуба сменил Леонида Слуцкого. Под его руководством команда вылетела из РПЛ в сезоне-2021/22. В настоящий момент клуб находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, в 26 матчах набрав 47 очков.
Ранее сообщалось, что Уткульбаев может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».