«Зенит» намерен открыть в Китае филиал своей академии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба взаимодействия с китайскими партнёрами.

«Прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай и представителями Федерации футбола Бэйхая об открытии филиала «Газпром» — Академии ФК «Зенит» в Китае», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Зенит» пригласил юношескую сборную Китая U-15 принять участие в Международном юношеском турнире по футболу памяти Ю.А. Морозова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Матвея Сафонова или Илью Лантратова летом.