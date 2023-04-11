«Зенит» намерен открыть в Китае филиал своей академии

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба взаимодействия с китайскими партнёрами.
«Зенит» намерен открыть в Китае филиал своей академии
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«Прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай и представителями Федерации футбола Бэйхая об открытии филиала «Газпром» — Академии ФК «Зенит» в Китае», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Зенит» пригласил юношескую сборную Китая U-15 принять участие в Международном юношеском турнире по футболу памяти Ю.А. Морозова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Матвея Сафонова или Илью Лантратова летом.

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