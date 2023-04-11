Туктамышева считает, что могла бы стать ведущей после завершения карьеры фигуристки

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о планах после завершения спортивной карьеры.
Туктамышева считает, что могла бы стать ведущей после завершения карьеры фигуристки
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Ну, я могу вести что-нибудь, например. Я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью, это не так просто. Тренером, думаю, я всегда успею побыть. И пока у меня есть свобода, молодость, креативность, хочется это использовать в большей мере», — заявила Туктамышева в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале. 

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

8 апреля российский фигурист Пётр Гуменник назвал Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к своей большой популярности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить