Туктамышева считает, что могла бы стать ведущей после завершения карьеры фигуристки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о планах после завершения спортивной карьеры.

«Ну, я могу вести что-нибудь, например. Я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью, это не так просто. Тренером, думаю, я всегда успею побыть. И пока у меня есть свобода, молодость, креативность, хочется это использовать в большей мере», — заявила Туктамышева в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

8 апреля российский фигурист Пётр Гуменник назвал Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к своей большой популярности.