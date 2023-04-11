ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба Огюстену €28 млн

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла сторону нападающего «Базеля» Жан-Кевина Огюстена в споре с бывшим клубом — «Лидсом».
ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба Огюстену €28 млн
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Pius Koller

По информации Daily Mail, ФИФА обязала клуб выплатить игроку €28 млн в качестве компенсации за отказ заключать с ним соглашение на пять лет.

В 2020 году футболист играл за «Лидс» на правах аренды. По условиям сделки клуб должен был выкупить Огюстена у «Лейпцига», если выйдет в АПЛ. Но из-за пандемии сезон был продлён до 17 июля, а арендное соглашение истекло 30 июня. Ссылаясь на это, «Лидс» отказался выполнять условия.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Лидс» и продолжает лидировать в АПЛ.

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