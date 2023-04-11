ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба Огюстену €28 млн
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По информации Daily Mail, ФИФА обязала клуб выплатить игроку €28 млн в качестве компенсации за отказ заключать с ним соглашение на пять лет.
В 2020 году футболист играл за «Лидс» на правах аренды. По условиям сделки клуб должен был выкупить Огюстена у «Лейпцига», если выйдет в АПЛ. Но из-за пандемии сезон был продлён до 17 июля, а арендное соглашение истекло 30 июня. Ссылаясь на это, «Лидс» отказался выполнять условия.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Лидс» и продолжает лидировать в АПЛ.