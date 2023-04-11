Колосков: участие сборной России в турнире CAFA не имеет отношения к переходу в Азию

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2023 года.

«Ещё сам РФС не определился, будет играть сборная России на турнире CAFA или нет. Никаких официальных заявлений по этому поводу нет. Даже если наша сборная примет участие на летнем чемпионате, то это не имеет никакого отношения к возможному переходу РФС в АФК», — цитирует Колоскова Sport24.

11 апреля в Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня.

В марте 2023 года сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев рассказал, когда станет известен окончательный список участников первого чемпионата CAFA.