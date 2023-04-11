В Иране сообщили, что все участники CAFA выступают за участие сборной России в турнире

В Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники чемпионата Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) выступают за участие сборной России в турнире.

«Насколько нам известно, все участники летнего турнира CAFA (а именно сборные Ирана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии», — цитирует пресс-службу Федерации футбола Ирана Sport24.

Отмечается, что всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня.

В марте 2023 года сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопрос об участии сборной России в первом чемпионате CAFA будет решён 15—18 апреля.