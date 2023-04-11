Панарин стал третьим в истории «Рейнджерс» игроком, набравшим 90 очков в трёх сезонах НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 90 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин стал третьим в истории «Рейнджерс» игроком, набравшим 90 очков в трёх сезонах НХЛ
  • AP
  • © John Minchillo

31-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз».

Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов — 2:3.

Таким образом, Панарин стал третьим в истории «Рейнджерс» игроком, набравшим 90 очков в трёх сезонах НХЛ. До него это достижение установили канадцы Марк Мессье (сезоны-1991/92, 1992/93, 1995/96) и Жан Ратель (сезоны-1971/72, 1972/73, 1974/74).

Ранее сообщалось, что дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре НХЛ с «Баффало».

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