Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 90 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

31-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз».

Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов — 2:3.

Таким образом, Панарин стал третьим в истории «Рейнджерс» игроком, набравшим 90 очков в трёх сезонах НХЛ. До него это достижение установили канадцы Марк Мессье (сезоны-1991/92, 1992/93, 1995/96) и Жан Ратель (сезоны-1971/72, 1972/73, 1974/74).

Ранее сообщалось, что дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре НХЛ с «Баффало».