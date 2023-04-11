Леоненко: не понимаю, почему слёзы Зинченко не вызывают отвращения у людей

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко за поведение в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (2:2).

«Я думал, что у меня нет тайн в футболе. Но, видимо, я ещё многого не знаю. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы игрок на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел. Надо проверить, заканчивал Александр МХАТ или нет. Не понимаю, почему слёзы Зинченко не вызывают отвращения у людей. Футболист сидит и ноет просто. Не видел, чтобы кто-то ещё плакал на скамейке запасных», — заявил Леоненко в своём Telegram-канале.

По словам экс-игрока, он был в шоке от поведения защитника лондонской команды.

«Зинченко плачет, бегает везде, активничает. Понятно, что он столько не стоит на поле, сколько о нём пишут. Честно, странновато, друзья мои», — подытожил он.

Встреча «Арсенала» с «Ливерпулем» проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2. Зинченко не отметился результативными действиями и был заменён на 88-й минуте игры.

После 30 туров АПЛ «канониры» с 73 очками возглавляют турнирную таблицу. Мерсисайдцы набрали 44 очка и занимают восьмое место.

Ранее сообщалось, что лайнсмен Константинос Хатцидакис ударил локтем защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсов матче с «Арсеналом».