Григоренко стал вторым игроком ЦСКА с хет-триком в матче плей-офф КХЛ
Среди игроков московской команды форвард стал вторым после нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко, ранее игравшего за ЦСКА, кому удалось оформить хет-трик в плей-офф.
Отметим, что это второй хет-трик Григоренко за карьеру в матче Кубка Гагарина. Первый хоккеист оформил в финале плей-офф в 2019 году.
Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:3. Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч состоится 12 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что только Данис Зарипов и Сергей Мозякин забросили больше шайб в плей-офф КХЛ, чем Григоренко.