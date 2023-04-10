Чен назвала беспределом заявление главы МВД Германии о российских спортсменах

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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
Чен назвала беспределом заявление главы МВД Германии о российских спортсменах
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Честно скажу, я не знаю, как отвечать. Это просто какой-то беспредел. Если люди получают визу, что значит не пустить в страну? Существуют соглашения между странами, которые налаживали многие годы. Это просто маразм.

Что касается цепной реакции, я надеюсь, что этого не случится. Да и в самой Германии должны найтись здравомыслящие люди, которые наверняка отреагируют на это бредовое заявление соответствующим образом и дадут понять, что нельзя так поступать. Странная тенденция, что все начинают тут же повторять за кем-то. Европа просто сходит с ума», — сказала RT Чен.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала заявление главы МВД Германии о российских спортсменах.

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