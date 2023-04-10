Кудрявцева: не могу сказать, что Ашрам на Олимпиаде выступила хуже Авериных

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Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева оценила победу израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде-2020 в Токио.
Кудрявцева: не могу сказать, что Ашрам на Олимпиаде выступила хуже Авериных
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  • © Jean Catuffe

«Мне сказали, что у Ашрам более сложная и насыщенная программа, ну и со стороны, когда смотрела по телевизору, это ощущалось. А честное судейство там было или нет — выводов делать не могу. Чисто сторонним взглядом, мне очень понравилась Линой, не могу сказать, что Ашрам выступила хуже», — сказала гимнастка в программе Аллы Шишкиной «Без воды».

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Израиля 0,150 балла. 

Ранее сообщалось, что Ашрам завершила спортивную карьеру.

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