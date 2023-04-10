Diario Sport: Дани Алвеса в тюрьме навещает лишь один человек

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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес продолжает находиться в испанской тюрьме.
Diario Sport: Дани Алвеса в тюрьме навещает лишь один человек
  • Gettyimages.ru
  • © Zhizhao Wu

По информации Diario Sport, бразильца навещает только один человек — его друг по имени Бруно Бразил. Они были вместе в клубе, когда футболист, предположительно, совершил преступление.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. 

Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Алвес начал голодовку, после того как его жена объявила о разводе.

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